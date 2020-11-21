Член пресс-пула Байдена разослал оскорбляющий Трампа спам

https://static.news.ru/photo/f6c5f4f8-2cf5-11eb-b051-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Список лиц, которые могут осуществлять рассылку сообщений пресс-пула кандидата в президенты США Джо Байдена, перевели в режим предварительной модерации. 22 ноября в предназначенной для журналистов рассылке появился спам с оскорблением в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.

Отправитель с никнеймом Matthias Langton направил более 30 одинаковых сообщений за шесть минут. В них содержалась фраза «К чёрту Трампа» (в оригинале использовано нецензурное ругательство). Серию сообщений завершило письмо со словом «Извините».

Член пула, репортёр Associated Press Зик Миллер сообщил , что автор оскорбительных посланий был лишён права рассылать сообщения. Кроме того, пул переименовал название группы рассылки, которое теперь будут сообщать в индивидуальном порядке ограниченному кругу лиц. Миллер извинился перед получателями спама за инцидент.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как передавал NEWS.ru, глава аппарата Байдена Рон Клэйн заявил, что инаугурация нового президента в январе из-за пандемии COVID-19 пройдёт с меньшим размахом, чем прежние церемонии.