Член пресс-пула Байдена разослал оскорбляющий Трампа спам

Список лиц, которые могут осуществлять рассылку сообщений пресс-пула кандидата в президенты США Джо Байдена, перевели в режим предварительной модерации. 22 ноября в предназначенной для журналистов рассылке появился спам с оскорблением в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.
Отправитель с никнеймом Matthias Langton направил более 30 одинаковых сообщений за шесть минут. В них содержалась фраза «К чёрту Трампа» (в оригинале использовано нецензурное ругательство). Серию сообщений завершило письмо со словом «Извините».
Член пула, репортёр Associated Press Зик Миллер
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.
Как передавал NEWS.ru, глава аппарата Байдена Рон Клэйн заявил, что инаугурация нового президента в январе из-за пандемии COVID-19 пройдёт с меньшим размахом, чем прежние церемонии.