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Член пресс-пула Байдена разослал оскорбляющий Трампа спам

22:02, 22 ноября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Список лиц, которые могут осуществлять рассылку сообщений пресс-пула кандидата в президенты США Джо Байдена, перевели в режим предварительной модерации. 22 ноября в предназначенной для журналистов рассылке появился спам с оскорблением в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.

Отправитель с никнеймом Matthias Langton направил более 30 одинаковых сообщений за шесть минут. В них содержалась фраза «К чёрту Трампа» (в оригинале использовано нецензурное ругательство). Серию сообщений завершило письмо со словом «Извините».

Член пула, репортёр Associated Press Зик Миллер сообщил, что автор оскорбительных посланий был лишён права рассылать сообщения. Кроме того, пул переименовал название группы рассылки, которое теперь будут сообщать в индивидуальном порядке ограниченному кругу лиц. Миллер извинился перед получателями спама за инцидент.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как передавал NEWS.ru, глава аппарата Байдена Рон Клэйн заявил, что инаугурация нового президента в январе из-за пандемии COVID-19 пройдёт с меньшим размахом, чем прежние церемонии.

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