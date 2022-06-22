У жителей Майами выкупили пистолеты и автоматы для передачи на Украину

Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Майами в США запустила программу выкупа оружия у населения, передает The Washington Post. Полученное оружие планируется передать украинским солдатам.

Полиция Майами стремится убрать оружие с улиц и передать его в руки украинских солдат, борющихся против России. Для этого она запустила программу выкупа «Пистолеты для Украины» (Guns 4 Ukraine), — говорилось в сообщении.

За каждый пистолет силовики предлагали заплатить $50. За серьезное оружие предлагали более щедрое вознаграждение: за ружье — $100, а за автоматы типа АК-47 или AR-15 — $150.

Предложенная программа вызвала споры из-за требований к экспортным лицензиям в США и за рубежом. Акция обратного выкупа в Майами активно критиковалась на консервативных оружейных сайтах, где комментаторы выразили скептицизм по поводу того, что собранное оружие действительно попадет на передовую или будет полезно для борьбы.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит пожаловалась на то, что запросы Украины по поставкам оружия постоянно меняются. Она указала на то, что Вашингтон близок к исчерпанию своих ресурсов.