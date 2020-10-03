Twitter заблокировал пользователей, пожелавших смерти Трампу

https://static.news.ru/photo/bf02cf58-0646-11eb-a599-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Соцсеть Twitter заблокировала пользователей, написавших посты с пожеланиями мучений и смерти американскому президенту Дональду Трампу, который сейчас проходит лечение от коронавируса.

По данным журнала Vice, в соцсети появились сотни подобных «оскорбительных высказываний», связанных с выявлением у американского лидера COVID-19. Сотрудники Twitter напомнили, что согласно правилам соцсети, публикации с пожеланиями или надеждой на смерть кого-либо запрещены.

Контент, который желает, надеется или выражает желание смерти, серьёзных телесных повреждений или смертельного заболевания против человека, противоречит нашим правилам, — говорится в сообщении.

В Twitter отметили, что соцсеть не делает различий между пользователями, которым адресованы подобные высказывания, в отличие от некоторых других соцсетей, в которых оскорбительные посты удаляются только с метками на медийную личность.

О выявлении коронавируса у него и его супруги Мелании Трамп написал в Twitter утром 2 октября. Позже главу государства госпитализировали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики зафиксировали резкое снижение уровня сатурации (насыщения крови кислородом) у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.