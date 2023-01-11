Twitter может начать торговать именами пользователей NYT: в Twitter не исключили возможность продажи имен пользователей для увеличения доходов

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В компании Twitter в настоящее время рассматривают возможность продажи имен пользователей ради увеличения доходов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании. По их данным, продажа некоторых имен обсуждается по меньшей мере с декабря.

Издание сообщает, что инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, на которых участники могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или символами, которые следуют за знаком @.

По информации источников, пока не вполне ясно, будет ли Twitter в результате развивать данный проект и затронет ли план все имена пользователей или только их часть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Twitter продолжили сокращать сотрудников. По информации агентства, большинство уволенных занимались модерацией контента.

Также стало известно, что администрация Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok. Предложение возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, на протяжении двух лет обсуждавшего с руководством соцсети возможность разделить данные и бизнес компании.