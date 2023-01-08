Социальная сеть Twitter продолжила сокращать сотрудников, передает Блумберг. По информации агентства, большинство из них занимаются модерацией контента.
Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента, — заявил источник агентства.
Ранее социальная сеть Twitter провела внутреннее расследование и не нашла у себя признаков того, что Россия пыталась манипулировать мнением граждан США. Выяснилось, что только 17 из 2,5 тысячи аккаунтов имели связь с Россией, и только два из них имели значительные расходы.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok. Предложение возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, на протяжении двух лет обсуждавшего с руководством соцсети возможность разделить данные и бизнес компании.
12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.