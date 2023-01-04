Twitter не нашел признаков вмешательства России в общественное мнение США

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Социальная сеть Twitter провела внутреннее расследование и не нашла у себя признаков того, что Россия пыталась манипулировать мнением граждан США, передает РИА Новости со ссылкой на документы компании. Выяснилось, что только 17 из 2,5 тысячи аккаунтов имели связь с Россией, и только два из них имели значительные расходы.

Несмотря на это, соцсеть решила руководствоваться в редакционной политике мнением американских спецслужб.

12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием. Таибби сообщил, что во внутренней переписке сотрудники компании обсуждали возможность блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа задолго до штурма Капитолия. После этого, как утверждает Таибби, руководство Twitter начало готовиться к блокировке будущих президентов и других официальных лиц.