Пентагон решил добиться принудительной продажи американского бизнеса TikTok WSJ: Пентагон и Минюст США добиваются принудительной продажи американского бизнеса TikTok

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В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, принудительную продажу поддерживают представители Пентагона и Минюста.

Ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, ряд представителей администрации Байдена продавливают продажу бизнеса в США, принадлежащего китайской компании, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния, — сообщает издание.

Как рассказали собеседники издания, предложение о «принудительной продаже» появилось у участников межправительственного комитета по иностранным инвестициям, который в течение двух лет обсуждал с руководством социальной сети возможности разделения данных и бизнеса компании. Предполагается, что участники комитета могли рекомендовать президенту Байдену разделить активы и таким образом лишить китайскую компанию прав собственности на бизнес в США.

Издание подчеркивает, что среди сторонников принудительной продажи находятся представители Пентагона и министерства юстиции страны. Основным аргументом ведомств служит довод о том, что разделение бизнеса позволит оградить пользователей в США от китайского влияния.

Противниками данных шагов являются представители американского Минфина, которые убеждены, что эти действия могут быть оспорены в суде.

В США приложением TikTok пользуются более 100 млн граждан. Продать активы компании пытался экс-президент страны Дональд Трамп, но не сумел этого сделать и в результате добился блокировки соцсети внутри страны.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что соцсеть TikTok может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. Популярность китайского приложения является поводом для беспокойства в Белом доме, отметил он.

Также сообщалось, что видеоплатформа TikTok запретит проводить сборы средств на политические кампании. Сервис также ограничит возможность монетизации аккаунтов на политическую тематику и их продвижение через рекламу. В TikTok отметили, что с помощью работы сервиса намерены продолжать создавать позитивную среду.