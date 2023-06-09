Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

Фото: Timothy A. Clary - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов, передает РИА Новости. По информации агентства, речь идет о документах, которые имеют отношение к нацбезопасности США. Некоторые из них содержали сведения о ядерных программах Соединенных Штатов. Трампа вызвали в суд Майами в следующий вторник, 13 июня.

Список обвинений, утвержденный «большим жюри» присяжных, включает 31 пункт «умышленного хранения информации, имеющей отношений к нацобороне», «заговор с целью препятствования правосудию», «сокрытие документации или записей», «ложные заявления и показания», — сказано в публикации.

Согласно законодательству США, по каждой из обвинительных статей предполагается наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».