Трампистская «Правда»: бывший президент США запускает собственную соцсеть

Новая социальная сеть с близким сердцу всех борцов за социальную справедливость названием Truth («Правда») запускается в ближайшее время с целью «противостоять тирании больших технологических корпораций». Само название говорит о том, что её создатели считают, что все прочие соцсети с правдой не дружат — во всяком случае, в том её варианте, как её понимает Дональд Трамп. Юридическим лицом, отвечающим за работу «альтернативы» Facebook и Twitter, является Trump Media & Technology Group (TMTG). Миллиардер рассчитывает, что Truth станет для его сторонников таким же коллективным агитатором и организатором, каким в своё время была газета «Правда» для российских коммунистов. И задачей «Правды» Трампа также станет возвращение во власть её создателя.

Необходимость создания собственного онлайн-ресурса встала перед Трампом из-за того, что существующие соцсети заблокировали его аккаунты после беспорядков у Капитолия, устроенных радикальными сторонниками 45-го главы Белого дома в январе этого года.

Дональд Трамп Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Это уже вторая попытка «мятежного» экс-президента запустить ресурс, который конкурировал бы с детищем Марка Цукерберга. Но первый блин оказался комом: стартап под названием From the Desk of Donald J Trump («Со стола Дональда Трампа») просуществовал всего пару недель и так и не собрал достаточное количество подписчиков, чтобы отвечать амбициозным целям, которые Трамп перед собой ставит. Такая же судьба постигла и соцсеть GETTR , с которой политические противники бывшего главы Белого дома разделались самым брутальным образом — заспамили её ботами и фейковыми аккаунтами, сделав полностью бесполезной.

Вторую попытку собрать под свои знамёна рассеявшихся после январских событий сторонников Трамп намерен предпринять в ближайшие недели. TMTG c рыночной капитализацией в $1,7 млрд объявила, что ресурс Truth «выйдет на общенациональный уровень охвата» до марта 2022 года. Бета-версия будет доступна для подписчиков в виде приложения уже в ноябре 2021 года.

Мы живём в мире, где «Талибан» (движение запрещено в РФ. — NEWS.ru) мощно присутствует в Twitter, но где ваш любимый американский президент не имеет возможности высказаться. Скоро мы это положение исправим! — обосновал Трамп свой новый проект.

Примечательно, что объявление о готовящемся запуске конкурента Facebook и Twitter компания TMTG сделала через сам же Twitter.

President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group



âI created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech...



I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon...â pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ — Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021

Эксперты в области социальных медиа сомневаются в том, что вторая попытка Трампа «обрести голос» окажется намного успешнее первой. Свой пессимизм они объясняют тем, что Truth по определению является стопроцентно политическим проектом, причём ориентированным только на конкретную целевую аудиторию. По сути, это будет внутренняя «партийная» соцсеть, даже при том, что собственной партии у Трампа нет и на выборы 2024 года он пока собирается идти по-прежнему как кандидат от «Большой старой партии» — республиканцев.

Запуск соцсети с нуля — это очень трудоёмкий процесс как с технологической, так и с маркетинговой стороны, и даже миллиардные инвестиции не дают гарантии на успех, рассказал NEWS.ru эксперт по социальным сетям Владимир Зыков.

Трамп готов не считаться с затратами, потому что ему нужна трибуна, которой он оказался лишён из-за того, что все крупные онлайн-ресурсы в США — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube — монополизированы его противниками. После того как Трампа оттуда «вычистили», оказалось, что уйти-то ему и некуда. Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Сейчас компания TMTG должна усвоить урок из провала GETTR и ещё до запуска обезопасить себя от внешних угроз со стороны антитрампистов. На это потребуются тысячи человеко-часов, предупреждает Зыков, но главное, что нужно, чтобы Truth не разделила судьбу GETTR, — правильно провести кампанию социального маркетинга, дабы новый стартап не остался сугубо нишевым проектом.

Поскольку Трамп лишён доступа к существующим рекламным площадкам, проект может рекламироваться почти исключительно через сарафанное радио, путём создания каких-то скандалов, которые привлекут внимание мейнстримовской прессы. Трампу надо успеть максимально набрать аудиторию до того, как Truth могут попытаться официально запретить под каким-либо предлогом, — полагает эксперт.

При этом далеко не факт, что Truth имеет перспективы стать хотя бы общепартийным республиканским проектом, а не остаться рупором трампистов внутри GOP. Такой риск весьма велик, так как Трамп сумел перессориться даже с теми республиканцами, которые на предыдущих выборах его поддерживали. Большой вопрос, сочтут ли республиканцы целесообразным поддерживать площадку экс-главы Белого дома как запасной аэродром на тот случай, если Facebook, Google и прочие интернет-гиганты решат поступить с GOP точно так же, как они ранее поступили с её бывшим выдвиженцем.