Трампистская «Правда»: бывший президент США запускает собственную соцсеть

Необходимость создания собственного онлайн-ресурса встала перед Трампом из-за того, что существующие соцсети заблокировали его аккаунты после беспорядков у Капитолия, устроенных радикальными сторонниками 45-го главы Белого дома в январе этого года.

Это уже вторая попытка «мятежного» экс-президента запустить ресурс, который конкурировал бы с детищем Марка Цукерберга. Но первый блин оказался комом: стартап под названием From the Desk of Donald J Trump («Со стола Дональда Трампа») просуществовал всего пару недель и так и не собрал достаточное количество подписчиков, чтобы отвечать амбициозным целям, которые Трамп перед собой ставит. Такая же судьба постигла и соцсеть GETTR , с которой политические противники бывшего главы Белого дома разделались самым брутальным образом — заспамили её ботами и фейковыми аккаунтами, сделав полностью бесполезной.

Вторую попытку собрать под свои знамёна рассеявшихся после январских событий сторонников Трамп намерен предпринять в ближайшие недели. TMTG c рыночной капитализацией в $1,7 млрд объявила, что ресурс Truth «выйдет на общенациональный уровень охвата» до марта 2022 года. Бета-версия будет доступна для подписчиков в виде приложения уже в ноябре 2021 года.

Примечательно, что объявление о готовящемся запуске конкурента Facebook и Twitter компания TMTG сделала через сам же Twitter.