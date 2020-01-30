Противники американского лидера Дональда Трампа опасаются, что в случае проигрыша на выборах главы государства 2020 года, он откажется от традиционного процесса транзита власти. По мнению членов Демократической партии, за время президентства Трампа в Белом доме на него скопилось много компромата, и уходящая администрация попытается избавиться от улик, прежде чем передавать управление страной противникам.

По американской традиции, в период между выборами президента и инаугурацией, команды обоих политиков несколько месяцев работают вместе, чтобы обеспечить транзит власти. Переходный коллектив нового лидера выбирает чиновников на ключевые посты, уходящая администрация, в свою очередь, вводит новую в курс дела.

Согласно же закону, принятому в 2016 году, Белым дом в любом случае обязан начать готовиться к передаче власти не позднее, чем за полгода до выборов. То есть относительно нынешней ситуации — в мае. Так что, как только демократы определятся с единым кандидатом в президенты, ему и его помощникам будет предоставлен доступ ко всем данным, которые они сочтут нужными для транзита.

У демократов есть основания полагать, что в 2020 году люди Трампа будут не помогать, а мешать им в получении контроля над Белым домом. Также непонятно, как именно действующий глава государства собирается исполнять закон, да и приход к власти демократов отнюдь не гарантирован.

По сообщению Politico, как минимум две политические компании начали готовиться к «осаде» Белого дома. Одна из них — это Partnership for Public Service. В конце января она опубликовала открытое письмо, в котором призвала Трампа и его оппонентов-демократов уже сейчас задуматься о транзите власти. Не дожидаясь ответа от политиков, группа начала самостоятельно вырабатывать план передачи полномочий и оценивать трудности, с которыми может столкнуться избранный президент.

Дональд Трамп The White House/flickr.com

О наличии у себя плана транзита заявила также сенатор Элизабет Уоррен, которая считается одним из фаворитов гонки демократов за президентскую номинацию.

Это будет необычный транзит между администрациями, — сказано в её плане . — В отличие от предыдущих транзитов, мы не сможем надеяться на готовность к сотрудничеству со стороны уходящей администрации.

Страхи демократов касаются, в частности, того, что члены трамповской администрации могут отказаться встречаться с переходной командой противников, предоставят им неверные документы или вовсе попытаются уничтожить все компрометирующие нынешнего лидера материалы. На это предположение наталкивает то, что сотрудники Белого дома, по-видимому, пытались скрыть детали июльского разговора президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поместив запись беседы в хранилище для секретных и чувствительных данных.

Это будет самая враждебная, самая непрофессиональная передача власти в американской истории, — приводит Politico слова неназванного бывшего сотрудника администрации Барака Обамы. — И новой администрации придётся потратить все первые дни — как раз когда им нужно приступать к работе — на раскапывание «похороненных тел».

Не помогает развеять опасения и то, как сам Трамп принимал власть от предшественника — Обамы. Журналисты, основываясь на утечках из Белого дома, рассказывали о тех днях, как о плохо контролируемом хаосе. Трамп, то ли не надеясь на победу, то ли не умея думать наперёд, не собрал себе подходящую транзитную команду, поэтому даже после его инаугурации множество вакансий в Белом доме и министерствах оставались незаполненными. А выбранный им на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон не пожелал встречаться с предшественниками в Госдепе.