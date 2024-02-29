Трампа исключили из праймериз в штате Иллинойс Chicago Suntimes: суд в Иллинойсе исключил Трампа из праймериз

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Суд в американском Иллинойсе постановил исключить бывшего президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате, сообщает издание Chicago Suntimes. Там уточняется, что исполнение решения при этом приостановлено до пятницы в ожидании обжалования.

Окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта, — сообщает автор материала.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на республиканских праймериз в Мичигане. Телеканалы Fox и CNN уточнили, что он, вероятно, одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. После обработки 10% бюллетеней политик может набрать 64,8% голосов, в то время как Хейли — 31%. По данным аналитиков, на праймериз демократов в штате победу одержал действующий глава США Джо Байден.

До этого Трамп, претендующий на новое выдвижение в качестве претендента на высший государственный пост от Республиканской партии, признался, что не рассчитывал на столь убедительную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По словам политика, он никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев.

При этом апелляционный суд Нью-Йорка отказал бывшему президенту в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Судья, однако, согласился временно отложить запрет на занятие политиком руководящих должностей в компаниях штата Нью-Йорк.