Трамп счел неожиданным результат праймериз в Южной Каролине Трамп признался, что не ожидал убедительной победы в Южной Каролине

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Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на новое выдвижение в качестве претендента на высший государственный пост от Республиканской партии, признался, что не рассчитывал на столь убедительную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По словам политика, он никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев, передает CNN.

В этом штате проходило много праймериз, но мы набрали в два раза больше голосов, чем кто-либо в истории, — отметил экс-президент.

По предварительным данным, Трамп набирает более 60,7% после подсчета 65% бюллетеней. На втором месте идет экс-постпред США при ООН Никки Хейли с результатом 38,6% голосов. Она поздравила конкурента с победой, при это заявив, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение в качестве кандидата на выборах в ноябре текущего года.

Ранее Хейли сказала, что Дональд Трамп не может вновь стать лидером США, поскольку испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным. У миллиардера в период президентства «тряслись колени» при каждой встрече с российским коллегой, добавила она.

До этого Трамп выразил уверенность в собственных возможностях прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы.