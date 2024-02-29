Трампу не дали отсрочку на выплату штрафа в $454 млн Суд отказал Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судья апелляционного суда Нью-Йорка отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, передает пресс-служба ведомства. Там отметили, что судья при этом согласился временно отложить запрет на занятие политиком руководящих должностей в компаниях штата Нью-Йорк.

Временная отсрочка отклоняется в отношении денежного судебного решения, — подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на республиканских праймериз в Мичигане. Телеканалы Fox и CNN уточнили, что Трамп, вероятно, одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. После обработки 10% бюллетеней Трамп набирает 64,8% голосов, в то время как Хейли — 31%. При этом, по данным аналитиков, на праймериз демократов в штате победу одержал действующий глава США Джо Байден.

До этого Трамп, претендующий на новое выдвижение в качестве претендента на высший государственный пост от Республиканской партии, признался, что не рассчитывал на столь убедительную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По словам политика, он никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев.