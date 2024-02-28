Трамп побеждает на праймериз в Мичигане Fox и CNN спрогнозировали победу Трампа на республиканских праймериз в Мичигане

Фото: Ziyu Julian Zhu/XinHua/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Мичигане, об этом свидетельствуют прогнозы телеканалов Fox и CNN. Уточняется, что Трамп, вероятно, одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли.

Как отмечают СМИ, после обработки 10% бюллетеней Трамп набирает 64,8% голосов, в то время как Хейли — 31%. При этом, по данным аналитиков, на праймериз демократов в штате победу одержал действующий глава Штатов Джо Байден.

До этого Трамп, претендующий на новое выдвижение в качестве претендента на высший государственный пост от Республиканской партии, признался, что не рассчитывал на столь убедительную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По словам политика, он никогда не видел «такого единения» в рядах республиканцев.

На втором месте тогда опять же оказалась Хейли с результатом 38,6% голосов. Она поздравила конкурента с победой, при этом заявив, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение в качестве кандидата на выборах в ноябре текущего года. При этом Хейли сказала, что Трамп не может вновь стать лидером США, поскольку испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным — у миллиардера, по ее словам, в период президентства «тряслись колени» при каждой встрече с российским коллегой.