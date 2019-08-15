https://static.news.ru/photo/b5cc716e-bfb6-11e9-a2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Pendygraft/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка должна вновь строить специальные учреждения для людей, страдающих душевными заболеваниями.

Это заявление американский лидер сделал на фоне массовых стрельб, участившихся в США. Трамп отметил, что нельзя позволить, чтобы люди, устраивающие такие стрельбы, находились на улицах, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, губернатор Техаса Грэг Эббот распорядился принять неотложные меры по борьбе с экстремизмом после гибели 22 человек в результате стрельбы в супермаркете города Эль-Пасо.