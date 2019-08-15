Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка должна вновь строить специальные учреждения для людей, страдающих душевными заболеваниями.
Это заявление американский лидер сделал на фоне массовых стрельб, участившихся в США. Трамп отметил, что нельзя позволить, чтобы люди, устраивающие такие стрельбы, находились на улицах, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, губернатор Техаса Грэг Эббот распорядился принять неотложные меры по борьбе с экстремизмом после гибели 22 человек в результате стрельбы в супермаркете города Эль-Пасо.