Трамп усомнился в умышленном распространении COVID-19 Китаем

Китай вряд ли специально стремился к распространению коронавируса. Инфекция могла вырваться из-под контроля китайский специалистов из-за их некомпетентности. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox news, американский лидер
Трамп добавил, что в ближайшее время намерен сделать заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Хозяин Белого дома пояснил, что по-прежнему считает её «марионеткой» Китая.
Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает достаточным количеством свидетельств, подтверждающих версию о распространении коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Он также добавил, что ряд специалистов подтвердили его искусственное происхождение.
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