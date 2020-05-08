Трамп усомнился в умышленном распространении COVID-19 Китаем

https://static.news.ru/photo/8eccbd9c-9136-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/MediaPun/Global Look Press

Китай вряд ли специально стремился к распространению коронавируса. Инфекция могла вырваться из-под контроля китайский специалистов из-за их некомпетентности. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox news, американский лидер предположил , что теперь Пекин не знает, как в этом признаться. Он также отметил, что США предлагали Китаю помощь и совместную борьбу с инфекцией, но получили отказ.

Трамп добавил, что в ближайшее время намерен сделать заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Хозяин Белого дома пояснил, что по-прежнему считает её «марионеткой» Китая.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает достаточным количеством свидетельств, подтверждающих версию о распространении коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Он также добавил, что ряд специалистов подтвердили его искусственное происхождение.