Президент США Дональд Трамп во время своего выступления рассказал о ядерном оружии Ирана.
Пока я президент США, мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие. Ни один американский солдат не пострадал во время атаки прошлой ночью. Все солдаты в безопасности, урон базе минимальный, — заявил политик.
По мнению Трампа, Вооружённые силы США готовы к любой провокации. Иран понимает это, считает американский лидер.
Также Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Они продлятся до тех пор, пока государство не поменяет своё поведение. Об этом сообщал NEWS.ru.
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