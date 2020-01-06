https://static.news.ru/photo/34e705e0-323f-11ea-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления рассказал о ядерном оружии Ирана.

Пока я президент США, мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие. Ни один американский солдат не пострадал во время атаки прошлой ночью. Все солдаты в безопасности, урон базе минимальный, — заявил политик.

По мнению Трампа, Вооружённые силы США готовы к любой провокации. Иран понимает это, считает американский лидер.

Также Дональд Трамп анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Они продлятся до тех пор, пока государство не поменяет своё поведение. Об этом сообщал NEWS.ru.