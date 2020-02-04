https://static.news.ru/photo/60b0b308-4746-11ea-8e41-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что слушать государственный гимн страны американцы должны, «гордо стоя». Политик публично отчитывал тех, кто неуважительно относится к флагу или гимну Соединённых Штатов.

Эти правила, вероятно, не применимы к самому главе государства. Трамп, слушая гимн в исполнении Деми Ловато, приветствовал своих гостей, поправлял стул, одёргивал пиджак. При этом другие собравшиеся, в том числе первая леди США Мелания и младший сын Дональда Трампа Бэррон, стояли, положив руки на сердце, отмечает Miami Herald.

Запись, на которой видно, как Трамп ведёт себя, в разделе сторис в Instagram разместил агент по недвижимости российско-американской фирмы. Поведение лидера Штатов возмутило пользователей соцсетей. Они назвали его совершенно недопустимым, а самого политика сравнили с клоуном.

Трамп, поздравляя победителя 54-го Супербоула, перепутал штаты Канзас и Миссури. В заблуждение президента США ввело, по всей видимости, название выигравшей команды.

Ранее NEWS.ru писал, что американская певица Бейонсе и её муж, рэпер Jay-Z сидя слушали государственный гимн Соединённых Штатов.