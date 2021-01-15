Трамп решил уехать из Вашингтона в день инаугурации Байдена

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
Политик собирается выехать из столицы утром дня инаугурации, не дождавшись начала торжества. Об этом
При этом вице-президент США из команды Трампа Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации 20 января. Сам Байден также говорил, что отказ Трампа от посещения инаугурации — «это хорошо».
Ранее журналисты сообщали, что Трамп накануне вступления Байдена в должность хочет уехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он собрался остаться там жить. Трамп собирается позвать с собой и сохранить в подчинении часть сотрудников Белого дома.
Как писал NEWS.ru, пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.