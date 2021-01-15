Трамп решил уехать из Вашингтона в день инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/0d190eae-576a-11eb-b543-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

Политик собирается выехать из столицы утром дня инаугурации, не дождавшись начала торжества. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

При этом вице-президент США из команды Трампа Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации 20 января. Сам Байден также говорил, что отказ Трампа от посещения инаугурации — «это хорошо».

Ранее журналисты сообщали, что Трамп накануне вступления Байдена в должность хочет уехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он собрался остаться там жить. Трамп собирается позвать с собой и сохранить в подчинении часть сотрудников Белого дома.

Как писал NEWS.ru, пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.