https://static.news.ru/photo/4d0ae7f2-be92-11e9-9e2d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывание на посту главы государстве стоит ему от $3 до $5 млрд. Это доходы, которые он упустил, отказавшись от продолжения карьеры бизнесмена, и расходы на адвокатов.

При этом он отметил, что намерен добиться своего переизбрания на второй срок. Эксперты, в свою очередь, подчеркнули, что проверить заявления Трампа об убытках невозможно, передаёт argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что размер ипотечного долга в США побил рекорд, установленный перед финансовым кризисом 2008 года, достигнув $9,4 триллиона. В 2008 году именно «ипотечный пузырь» стал причиной обрушения экономики.