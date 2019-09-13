https://static.news.ru/photo/47cc5a74-d5f7-11e9-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией призвал их общего сына, 13-летнего Бэррона, держаться подальше от электронных сигарет. Американский лидер дал понять, что этот аспект воспитания ребёнка соотносится с политикой в отношении вейпов, проводимой властями Штатов.

Он пояснил, что ничего особенного об электронных сигаретах сыну не рассказывал.

Мы ему ничего не говорили, кроме как «Не пользуйся вейпами, не пользуйся вейпами!». Нам не нравится вейпинг. Мне не нравится вейпинг, — заявил президент Соединённых Штатов в комментарии Daily Mail .

11 сентября Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество, писал News.ru.