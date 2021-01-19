Трамп распорядился рассекретить документы по слежке ФБР за его штабом

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Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов о расследовании ФБР связей политика с Россией.

Часть документов из дела изъята, так как спецслужбы не позволяют предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны. Речь идёт о начатом в 2016 году Федеральным бюро расследований США дела о приписываемых штабу Трампа связей с российской стороной, передаёт ТАСС.

Документы были переданы Белому дому Министерством юстиции США 30 декабря 2020 года.

По моему указанию генеральный прокурор [и. о. министра юстиции Джеффри Розен] провёл соответствующий обзор, чтобы убедиться, что материалы, имеющиеся в папке, могут быть раскрыты Белым домом в соответствии с применимым законодательством, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп неоднократно обвинял бюро в том, что его сотрудники вели слежку за предвыборным штабом. Расследованием предполагаемого «вмешательства» России в американский избирательный процесс в 2016 году занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Он признал, что расследование не выявило связи Трампа с Россией.

Как писал NEWS.ru, Федеральное бюро расследований США выясняет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Соответствующую информацию предоставили один действующий и один бывший сотрудник бюро. По их словам, ФБР изучает платёж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который, как предполагается, совершил француз по национальности в адрес главных фигур ультраправого движения перед беспорядками.