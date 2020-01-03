https://static.news.ru/photo/0c708932-2f93-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против Исламской Республики новейшее вооружение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Штаты потратили на «прекрасное вооружение» $2 трлн.

Политик добавил, что удар нанесут в сторону Тегерана «без промедления».

Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения, — написал лидер на своей странице в Twitter.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Также Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами мишени не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Он добавил, что некоторые из этих объектов будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп отметил, что США «более не хотят никаких угроз».

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский генерал Сулеймани был убит США, потому что они вправе «защищать себя от тех», кто угрожает их гражданам. Такую точку зрения высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.