Трамп предположил, что в России американцев считают «чокнутыми»

https://static.news.ru/photo/8846ed4c-1455-11eb-a984-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп высмеял предположение о том, что Россия может быть причастна к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

По его словам, ноутбук, на котором была обнаружена скандальная переписка, стал катастрофой для Байденов.

Он вроде забыл забрать его. Какого чёрта? И потом Шифф говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия... Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди, — сказал Трамп во время выступления на митинге в Северной Каролине.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что скандал вокруг Байдена-младшего является «дезинформацией» со стороны России.

На прошлой неделе, 15 октября, газета New York Post опубликовала компромат на Байдена-младшего. В период президентства Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом, Хантер входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma. Согласно обнародованной информации, Хантер устраивал украинским бизнесменам встречи с отцом и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы компания получила определённые привилегии.