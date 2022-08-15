Трамп потребовал вернуть на место изъятые при обыске бумаги Трамп потребовал вернуть на место документы, которые агенты ФБР изъяли при обыске в имении

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть на место документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго. По его словам, изъятые бумаги подпадают под опредеённую защиту, сообщает New York Post

Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо! — отмечается в сообщении Трампа.

По словам экс-президента, одна часть документов подпадает под адвокатскую тайну, другая — защищена так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определённую информацию).

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: администрация США не участвует в расследовании дела об обнаружении секретных документов в имении Трампа. Она подчеркнула, что Белый дом не вмешивается в эти дела и её представителей не информируют о ходе расследования.