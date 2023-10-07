Трамп посоветовал Киеву отдать русскоязычные территории Москве Трамп раскритиковал подход Байдена в отношении Украины

Фото: IMAGO/Jorge Estrellado/Global Look Press

Дональд Трамп

Нет ничего зазорного в том, чтобы Украина отказалась от части территорий ради прекращения конфликта, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью журналистам Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан. По его словам, он мог бы сам принять участие в переговорах.

Я бы договорился. Вам даже не нужно было согласовывать сделку с Украиной. Я мог бы сохранить все так, как было. Без сделки, без потери имущества, без каких-либо потерь. Мог бы сохранить как было. И никаких войн. Но вы могли бы также отдать некоторые территории, которые склонны быть русскими, где люди говорят по-русски и так далее. И у вас осталась бы страна, — сказал он.

Добиться этого можно за счет сохранения статус-кво на Украине, предположил Трамп. По его словам, нет ничего зазорного в том, чтобы уступить часть русскоязычных территорий во имя сохранения мира.

При этом политик раскритиковал подход демократов Джо Байдена и Барака Обамы и заявил, что их глупость подтолкнула Россию и Китай к сближению. По его словам, Вашингтон должен был приложить все усилия для того, чтобы это предотвратить.

Трамп подчеркнул, что Байден «не блистал интеллектом и 30 лет назад, а сейчас его умственные способности настолько низки, что никто не поверит». Действия Байдена в отношении Украины могут привести к началу третьей мировой войны, уверен политик.

Ранее обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм заявил, что президент США Джо Байден должен отказаться от поддержки Украины в ее притязаниях на Крым. По его словам, Киеву стоит сосредоточиться на сохранении суверенитета страны, а не на попытках восстановить границы 1991 года.