Трамп подтвердил планы по созданию собственной соцсети

https://static.news.ru/photo/929baa2c-8b1e-11eb-85cc-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Pool/Global look Press

Бывший президент США Дональд Трамп планирует публиковать свои заявления при помощи собственной интернет-платформы.

По словам политика, в настоящее время он работает над ресурсом, о котором все скоро услышат.

Когда я размещаю заявление, это гораздо более изящно, чем твит, я думаю, так оно лучше расходится, — отметил Трамп в радиопрограмме американской журналистки Лизы Бут.

Он добавил, что публикация полноценного заявления может быть «почти что лучше, чем в Twitter», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп в ближайшие месяцы вновь начнёт публиковать сообщения в соцмедиа. При этом он будет использовать «собственную платформу». Как заявил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер, Трамп «вернётся в соцмедиа через два или три месяца». Он будет публиковаться «на собственной платформе», которая привлечёт «десятки миллионов» людей. По словам Миллера, это «полностью изменит правила игры».

9 января Twitter принял решение бессрочно заблокировать аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». 6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января. Байдена признали победителем выборов, он вступил в должность после инаугурации.