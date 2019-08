В своих постах юзеры припоминали лидеру Соединённых Штатов скандал трёхлетней давности. Тогда один из постояльцев принадлежащего Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерах.

Лидер США поспешил ответить на обвинение. В своём аккаунте в Twitter он заверил, что на его курорте в штате Флорида нет постельных клопов. По словам Трампа, «неприятный» слух пустили демократы, услышав, что следующий саммит G7 может пройти в его отеле.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!