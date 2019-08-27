https://static.news.ru/photo/281253d2-c8e6-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Территория отеля Дональда Трампа в Майами Фото: NSA Florida/flickr.com

Президент США Дональд Трамп ответил пользователям Twitter, благодаря которым в американском сегменте социальной сети стал популярным хештег #TrumpBedBugs («Трамп и постельные клопы»).

В своих постах юзеры припоминали лидеру Соединённых Штатов скандал трёхлетней давности. Тогда один из постояльцев принадлежащего Трампу отеля Trump National Doral Miami рассказал о клопах в номерах.

Лидер США поспешил ответить на обвинение. В своём аккаунте в Twitter он заверил, что на его курорте в штате Флорида нет постельных клопов. По словам Трампа, «неприятный» слух пустили демократы, услышав, что следующий саммит G7 может пройти в его отеле.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019

Как писал News.ru, 26 августа во французском Биаррице завершился саммит G7. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что следующая встреча глав стран «Большой семёрки» может пройти на территории его гольф-клуба в штате Флорида.