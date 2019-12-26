https://static.news.ru/photo/501346fe-2857-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость, что кадры с его участием вырезали для канадского показа фильма «Один дома 2». Он пошутил, что фильм смонтировали из-за премьера страны Джастина Трюдо. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу американской лидера в Twitter.

Полагаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или за торговлю! — написал Дональд Трамп в социальной сети.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Он также добавил, что фильм «никогда не будет прежним», а затем уточнил, что это просто шутка.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Переписка случилась после того, как пользователи социальной сети обратили внимание, что при показе фильма в Канаде не показали сцену с Дональдом Трампом.

Как писал NEWS.ru ранее, что канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире. Зрители предположили, что сцена с Дональдом Трампом была намеренно вырезана из-за политических убеждений.