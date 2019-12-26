https://static.news.ru/photo/501346fe-2857-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость, что кадры с его участием вырезали для канадского показа фильма «Один дома 2». Он пошутил, что фильм смонтировали из-за премьера страны Джастина Трюдо. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу американской лидера в Twitter.
Полагаю, Джастину Т. не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или за торговлю! — написал Дональд Трамп в социальной сети.
Переписка случилась после того, как пользователи социальной сети обратили внимание, что при показе фильма в Канаде не показали сцену с Дональдом Трампом.
Как писал NEWS.ru ранее, что канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире. Зрители предположили, что сцена с Дональдом Трампом была намеренно вырезана из-за политических убеждений.