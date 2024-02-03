Трамп ответил на матерное обзывательство Байдена в его адрес Трамп заявил, что обозвавший его Джо Байден такого же мнения о его сторонниках

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обозвавший его действующий американский лидер Джо Байдена такого же мнения о его сторонниках, пишет The New York Post. Как сообщалось, глава Белого дома назвал своего предшественника «больным придурком» в разговорах со своими близкими помощниками и друзьями.

Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников, — сказано в послании Трампа.

В свою очередь представитель предвыборного штаба Трампа счел позором сам факт того, что Байден использует нецензурную брань, говоря о политических конкурентах. Вместе с этим там назвали это неудивительным.

Ранее стало известно, что Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома. Инцидент произошел из-за слов о муже бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Речь идет о неудачной шутке Трампа во время его выступления на митинге. Предметом для насмешки со стороны экс-президента стало нападение на Пола Пелоси, которое произошло в 2022 году. Тогда его избил молотком проникший в дом злоумышленник.

До этого Трамп ответил на критику со стороны голливудского актера Роберта де Ниро, назвав его «неудачником», который должен «сосредоточиться на собственной жизни». Экс-президент заявил, что актерские таланты де Ниро настолько сильно уменьшились, а репутация оказалась под угрозой, что теперь артист даже вынужден использовать телесуфлер для выступлений.