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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что администрация Соединённых Штатов намерена прекратить участие страны в военных конфликтах на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что администрация Соединённых Штатов намерена прекратить участие страны в военных конфликтах на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС. Мы будем защищать жизни американцев,...