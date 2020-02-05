Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом США с докладом «О положении страны» отметил, что международные отношения между США и Китаем улучшаются. Он подчеркнул, что, возможно, между странами сейчас лучшие отношения за всю их историю. Об этом
На протяжении десятилетий Китай пользовался Соединёнными Штатами. Мы теперь изменили эту ситуацию. Однако одновременно у нас налажены, возможно, наилучшие отношения, которые у нас когда-либо были с Китаем, в том числе с президентом Си, — привели слова Трампа в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, выступая с докладом «О положении страны», Дональд Трамп сообщил о том, что США намерены прекратить участие в войнах на Ближнем Востоке. Американские лидер также подчеркнул, что на вооружённые силы страны было потрачено $2,2 трлн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен