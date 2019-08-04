Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на стрельбу в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Федеральное бюро расследований, государственные и местные правоохранительные органы совместно работают над расследованием обстоятельств обеих трагедий.

Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях. <...> Боже, храни жителей Эль-Пасо в Техасе. Боже, храни жителей Дейтона в Огайо, — написал лидер в Twitter.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Второй инцидент произошёл в Дейтоне, штат Огайо. Там жертвами стали по меньшей мере 10 человек. В обоих случаях сообщается о десятках пострадавших.

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