https://static.news.ru/photo/5af51352-b6b7-11e9-b881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на стрельбу в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Федеральное бюро расследований, государственные и местные правоохранительные органы совместно работают над расследованием обстоятельств обеих трагедий.

Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях. <...> Боже, храни жителей Эль-Пасо в Техасе. Боже, храни жителей Дейтона в Огайо, — написал лидер в Twitter .

The FBI, local and state law enforcement are working together in El Paso and in Dayton, Ohio. Information is rapidly being accumulated in Dayton. Much has already be learned in El Paso. Law enforcement was very rapid in both instances. Updates will be given throughout the day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2019 г.

God bless the people of El Paso Texas. God bless the people of Dayton, Ohio. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Второй инцидент произошёл в Дейтоне, штат Огайо. Там жертвами стали по меньшей мере 10 человек. В обоих случаях сообщается о десятках пострадавших.