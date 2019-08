Он отметил, что Федеральное бюро расследований, государственные и местные правоохранительные органы совместно работают над расследованием обстоятельств обеих трагедий.

The FBI, local and state law enforcement are working together in El Paso and in Dayton, Ohio. Information is rapidly being accumulated in Dayton. Much has already be learned in El Paso. Law enforcement was very rapid in both instances. Updates will be given throughout the day!