https://static.news.ru/photo/368dfb0e-d341-11e9-a8b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Переговоры с запрещённым в РФ террористическим движением «Талибан» о мирном урегулировании в Афганистане «мертвы». Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

По моему мнению, они (переговоры с талибами. — News.ru) мертвы, — цитирует Трампа Reuters .

Также глава Белого дома отметил, что США могли бы нанести террористам в Афганистане военное поражение, «ядерными» способами, не раскрыв каких-либо подробностей, передаёт РИА Новости .

По словам Трампа, Вашингтон не прибегает к такому методу решения афганского вопроса, потому что от этого погибли бы «миллионы и миллионы человек».

Кроме этого, американский президент сообщил, что самостоятельно принял решение отменить встречу с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани, запланированную на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.

США, по словам Трампа, продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана и сделают это «в нужное время».

Как писал News.ru, в августе Трамп заявлял, что переговоры США с талибами идут очень хорошо.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео отказался ставить подпись под ожидающимся соглашением между Вашингтоном и «Талибаном». Его смутило то, что в документе не отражены важные — с точки зрения безопасности — пункты.