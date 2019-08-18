https://static.news.ru/photo/8bc1ce22-c20a-11e9-8870-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между Америкой и радикальным движением «Талибан» (запрещено на территории Российской Федерации) идут очень хорошо.

Хозяин Белого дома рассказал, что Вашингтон планирует снижать численность своих военных в Афганистане и дальше. Вспоминая теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, он подчеркнул важность продолжения сбора разведданных, так как Афганистан является «своего рода укрытием», из которого можно нанести удар по США, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.