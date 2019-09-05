Очередной высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа выступил против ожидающихся договорённостей с движением «Талибан» (организация запрещёна в России). На этот раз им оказался сам госсекретарь США Майкл Помпео, которого, по-видимому, смутили некоторые пробелы в пунктах потенциального соглашения. Этому предшествовало отстранение президентского помощника по национальной безопасности Джона Болтона от важных встреч в Белом доме, которые посвящены афганской проблематике.

Помпео отказался ставить подпись под ожидающимся соглашением между США и талибами. Об этом американскому журналу Time рассказали источники в США, ЕС и Афганистане. Шефа американской дипломатии смутило то, что в драфте документа не содержится ряд важных — с точки зрения безопасности — пунктов. В частности, американской стороне не даются гарантии того, что антитеррористические операции в Афганистане могут быть продолжены, несмотря на то, что в республике по-прежнему сохраняется опасность группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Помимо этого, соглашение не включает такого пункта, который бы помог удержаться у власти афганскому правительству, напрямую зависящему от Соединённых Штатов. «Режим тишины» также не предусмотрен той версией документа, который обговаривается в Катаре представителями США и «Талибана».

При этом сами талибы настаивают на том, чтобы госсекретарь поставил свою подпись под соглашением. Это, по мнению лидеров группировки, поможет ей легализоваться в Афганистане и выйти из подполья.

Впрочем, собеседники Time считают, что противоречивая ситуация в Белом доме всё равно может быть разрешена. В первом возможном случае соглашение может подписать спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад, который возглавляет американскую делегацию в Катаре. Во втором — участники диалога в Дохе представят совместное заявление, которое, как ожидается, будет поддержано афганским правительством, региональными и глобальными игроками. Но всё это не снимает опасений, что потенциальное соглашение будет фактически определять только процесс вывода иностранного контингента из республики при соблюдении талибами только ограниченного ряда требований. Среди них — старт переговоров между движением и представителями афганского правительства, предотвращение насилия в отдельных районах, которые находились в зоне ответственности ВС США, а также вывод боевиков других террористических групп, аффилированных с талибами.

Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опасения Помпео и остальных представителей американской администрации кажутся оправданными с учётом того, что процесс вывода иностранного контингента из Афганистана фактически будет необратим в случае, если договоренности действительно будут достигнуты и закреплены.

Проблемам с главой Госдепа предшествовало то, что доступа к некоторым встречам в Белом доме, которые касались Афганистана, лишился Болтон. Издание Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщало , что Дональд Трамп был раздражён позицией своего помощника в том, что касается усилий достичь согласия с талибами. Болтон считается сторонником жёстких мер. Он полагает, что подписание соглашения только усилит террористическую активность в Афганистане и даст возможность другим радикальным группировкам региона претендовать на выход в легальное поле. По данным Washington Post, накануне имя Болтона не попало в список приглашённых на встречу президента США с советниками высокого ранга, где обсуждались детали соглашения с талибами. Уточняется, что причиной стали опасения за конфиденциальность: подозревали, что Болтон и его помощники раскроют подробности проекта соглашения. Вернуть помощника президента в списки стоило больших усилий.

Вероятно, это очередной признак, который доказывает, что есть тенденция на отчуждение ряда высокопоставленных сотрудников Белого дома. Принципиальное несогласие с Трампом, как правило, приводит для представителей администрации к ограничению к определённым досье. В этом году сообщалось, что между Болтоном и Трампом произошёл конфликт из-за развития венесуэльского кризиса. Помощник президента был готов к тому, чтобы реализовать силовой сценарий в республике, в то время как хозяин Белого дома выступал категорически против. Вероятно, если Трамп одержит победу в 2020 году на выборах президента, ему надо будет думать о том, как выстраивать коммуникацию с членами своей команды. В противном случае это может привести к политическому коллапсу.