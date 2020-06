Трамп обвинил бывшего помощника во лжи и некомпетентности

Об этом он написал в своём Twitter. По словам главы Белого дома, он назначил Болтона на должность, не требующую одобрения со стороны Сената Конгресса США, так как там «считают его чокнутым».

Американский лидер отметил также, что Болтон, согласно решению федерального судьи столичного округа Колумбия, «поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов» готовя к публикации свою книгу «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома», которая запланирована на 23 июня. Как признал судья, экс-советник Трампа в результате может понести «административную, и потенциально уголовную, ответственность» за это, передаёт ТАСС.

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judge’s opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!!