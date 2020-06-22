Трамп обвинил бывшего помощника во лжи и некомпетентности

https://static.news.ru/photo/77055abe-b497-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-помощника по национальной безопасности Джона Болтона в некомпетентности и лжи.

Об этом он написал в своём Twitter. По словам главы Белого дома, он назначил Болтона на должность, не требующую одобрения со стороны Сената Конгресса США, так как там «считают его чокнутым».

Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лжецом, — написал Трамп.

Американский лидер отметил также, что Болтон, согласно решению федерального судьи столичного округа Колумбия, «поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов» готовя к публикации свою книгу «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома», которая запланирована на 23 июня. Как признал судья, экс-советник Трампа в результате может понести «административную, и потенциально уголовную, ответственность» за это, передаёт ТАСС.

I gave John Bolton, who was incapable of being Senate confirmed because he was considered a wacko, and was not liked, a chance. I always like hearing differing points of view. He turned out to be grossly incompetent, and a liar. See judgeâs opinion. CLASSIFIED INFORMATION!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

20 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что американское правительство будет добиваться того, чтобы бывший советник не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по мнению экс-советника главы государства по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, процедура импичмента президента США Дональда Трампа носила предвзятый характер со стороны демократов и проводилась в сжатые сроки. Об этом он рассказал в интервью, приуроченном к выходу его книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».