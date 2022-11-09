Трамп обвинил Байдена в «большом жирном провале» США

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

США под руководством Джо Байдена превратились в «большой жирный провал» и утратили авторитет и доверие в мире. такое мнение высказал на фоне происходящих выборов в конгресс экс-президент страны Дональд Трамп. Его слова приводит канал NewsNation.

Наша страна к настоящему моменту утратила доверие. Она утратила свое очарование. Все потеряно. Наша страна сейчас — большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире, — заявил Трам.

Ранее Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

По данным CNN, кандидаты от Республиканской партии опережают демократов на выборах в палату предствителей Конгресса США. Там также сообщили о том, что республиканцы и демократы идут практически вровень по числу мест в сенате.