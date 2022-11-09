Трамп призвал американцев к протестам из-за выборов Трамп: в разных городах США наблюдаются массовые сбои в ходе промежуточных выборов

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты. Соответствующее заявление политик разместил в своей социальной сети Truth Social.

Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, «извините, вы уже отдали голос». Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте, — написал Трамп.

Он указал, в частности, что в Пенсильвании обещают завершить подсчет голосов только через несколько дней, а в Аризоне информируют о сбоях устройств для голосования, причем это происходит преимущественно в тех районах, где живут сторонники республиканцев.

Народ Аризоны: не расходитесь из очередей, пока не проголосуете. Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, — призвал Трамп.

Он также заявил о «бедствии с четсностью выборов» в Марикопе, Детройте, Пенсильвании и других местах и провел аналогию с «мошенничеством» на выборах президента 2020 года.

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

Ранее обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что промежуточные выборы в Конгресс США покажут, в каком направлении движется страна — к выздоровлению при республиканцах или к погибели при демократах. По его мнению, гражданам следует выбрать между стороной, которая «руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой», и той, которая живет идеями «социализма, культурного марксизма и неоязычества».