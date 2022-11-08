WT: США может ждать «погибель» при победе одной из двух «разных Америк» Washington Times: на выборах в Конгресс США столкнутся «две в корне разные Америки»

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Конгресс США

Промежуточные выборы в Конгресс США покажут, в каком направлении движется страна — к выздоровлению при республиканцах или к погибели при демократах, такое мнение выразил обозреватель The Washington Times Дон Федер. По его мнению, гражданам следует выбрать между стороной, которая «руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой», и той, которая живет идеями «социализма, культурного марксизма и неоязычества».

Эти выборы помогут определить курс, по которому мы пойдем: путь к выздоровлению или путь к погибели. У последнего демократы в качестве предводителей — бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама стоят в стороне и говорят нам, что рост преступности, инфляция и нелегальная иммиграция — это всего лишь тезисы республиканцев, — написал Федер.

Обозреватель указал на то, что республиканская партия предлагает энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну, а демократическая — «зеленую» повестку, ради которой придется сидеть в темноте, множество нелегальных мигрантов и «мир фантастики», где «Medicaid заплатит за химическое или хирургическое изменение детских тел, чтобы они походили на противоположный пол».

По мнению Федера, основу выборов 2022 года составляет конфликт мировоззрений. В частности, обозреватель указывает на то, что республиканцы полагают, что американцы — это нация под Богом, «как и предполагали отцы-основатели», а демократы «рассматривают религию как ядовитое вещество». Последний тезис журналист дополнил воспоминанием, как, еще будучи кандидатом в 2020 году, действующий президент Джо Байден не смог правильно процитировать декларацию независимости в строках «наделенные своим Создателем определенными неотъемлемыми правами».

Ранее американский аналитик Мартин Армстронг заявил, что США могут перестать существовать после 2032 года из-за массовых социальных потрясений и финансового краха. Эксперт также указал на то, что выборы президента 2024 года могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.