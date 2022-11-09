CNN: республиканцы обходят демократов на выборах в палату представителей

Фото: Twitter

Кандидаты от Республиканской партии опережают демократов на выборах в палату предствителей Конгресса США. Такие данные следуют из подсчетов голосов, которые ведет телеканал CNN. Там также сообщили о том, что республиканцы и демократы идут практически вровень по числу мест в сенате.

Согласно данным CNN, республиканцы набрали уже 60 мест в палате представителей, при этом у демократов пока только 28 мест. Для того, чтобы получить контроль над палатой, одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

В сенате, гкоторый переизбирается на треть, демократы, по данным телеканала, пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Для контроля над верхней палатой необходимо получить 51 место для оппозиции и 50 мест для правящей партии, учитывая, что в патовых ситуациях на ее стороне голосует вице-президент США Камала Харрис.

В США 8 ноября прошли выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.