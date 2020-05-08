Трамп о желании ладить с Россией и Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что для страны хорошо будет ладить с Россией и главой государства Владимиром Путиным. По его словам, публикации о сговоре Вашингтона и Москвы не позволяют это сделать.
Он отметил, что такие материалы СМИ приводят к отрицательным последствиям. Такое заявление политик сделал в ходе встречи с законодателями из Республиканской партии,
Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Пулитцеровские премии за материалы о сговоре США и РФ были присуждены несправедливо. По его мнению, нужно заставить журналистов вернуть их. Он уверен, что сотрудники СМИ «всё переврали».
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