Трамп на год продлил режим ЧП на границе с Мексикой

https://static.news.ru/photo/804f22b6-57c2-11eb-bbe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Brown/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие режима чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе. Он связал это с неспокойной ситуацией там, усугублённой последствиями пандемии коронавируса.

Введённый два года назад режим ЧП позволял Белому дому получать средства на возведение стены на границе без одобрения конгресса. В 2019 году Трамп смог заручиться суммой в размере $8 млрд, сообщает ТАСС.

Стена позволяла президенту США бороться с нелегальной миграцией и потоком наркотиков. Отмечается, что готовящийся занять Овальный кабинет Джо Байден после инаугурации, скорее всего, откажется от идеи с возведением стены. Это позволит сэкономить $2,6 млрд бюджетных средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящий президент США Дональд Трамп после 20 января, когда пройдёт инаугурация нового главы государства, намерен наслаждаться жизнью в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Переезд туда планируется накануне вступления в высокую должность Джо Байдена. Трамп собирается позвать с собой и сохранить в подчинении часть сотрудников Белого дома.