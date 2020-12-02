Трамп может объявить об участии в выборах — 2024 до окончания своего срока

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Действующий глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о своём намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году ещё до окончания своего нынешнего президентского срока.

По данным портала Axios, накануне на закрытом рождественском приёме Трамп намекнул , что рассматривает возможность участия в следующих выборах. Он также ясно дал понять, что намерен бороться за то, чтобы поддерживающая его Ронна Макдэниел сохранила за собой пост главы Национального комитета Республиканской партии, что даст Трампу контроль над штабом партии.

Между тем, по данным американских СМИ, избирательный штаб республиканца за последний месяц собрал пожертвований более чем на $150 млн. Большая часть этих средства, как считают издания, будет направлена не на судебные тяжбы относительно итогов прошедших выборов, а на деятельность после того, как Дональд Трамп оставит кресло президента.

В свою очередь некоторые сторонники действующего главы государства считают, что Трамп действительно объявит о своём участии в выборах в 2024 году, но в конечном итоге баллотироваться в президенты не будет из-за «препятствий, с которыми он ранее никогда не сталкивался». Между тем противники президента полагают, что его влияние «померкнет», что даст возможность другим представителям партии бороться за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году.

Ранее кандидат в президенты США демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, заявил, что считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа. По словам Байдена, ему некогда радоваться победе, так как предстоит большая работа, в том числе обусловленная пандемией коронавируса.

Выборы состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден тем не менее уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считает, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах, писал NEWS.ru.