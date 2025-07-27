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27 июля 2025 в 12:01

Перемирие в Азии может обернуться для России неожиданными последствиями

Политолог Марков: Трамп усилит давление на Россию и Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп может усилить давление на Россию и Украину после перемирия Таиланда и Камбоджи, считает политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он указал на то, что политик чувствует себя более уверенно, так как помог в разрешении конфликта.

Это сделает Трампа очень гордым и уверенным в себе, поэтому он усилит давление на Россию и Украину с целью заставить их остановить конфликт на его условиях, — считает политолог.

Ранее стало известно, что Таиланд согласен на заключение перемирия с Камбоджей. Однако власти хотят увидеть «искреннее намерение» второй стороны. Незадолго до этого Трамп заявил, что созвонился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом. Он добавил, что намерен провести переговоры также со второй стороной.

До этого стало известно, что в результате атаки тайской армии на приграничную провинцию Поусат в Камбодже погибли по меньшей мере 13 человек, более 70 человек получили ранения. Среди погибших — пять военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц.

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