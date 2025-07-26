Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 19:03

Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта

Трамп призвал премьер-министра Камбоджи к урегулированию конфликта с Таиландом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что созвонился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом. Он добавил, что намерен провести переговоры также со второй стороной.

Телефонный разговор с Камбоджей закончился, но я собираюсь перезвонить по поводу прекращения войны и перемирия, исходя из того, что скажет Таиланд, — пояснил американский лидер.

Ранее сообщалось, что камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде. Однако они были отброшены обратно на свою территорию таиландской морской пехотой.

До этого в России оценили вероятность войны между Камбоджей и Таиландом. По мнению эксперта Александра Королева, противостояние между странами на границе будет продолжаться, но до полномасштабного конфликта дело не дойдет. Он считает, что вооруженные силы обеих сторон не могут вести крупномасштабные военные действия, а их экономики тесно связаны и зависят от иностранных капиталовложений и туристической отрасли.

Дональд Трамп
Камбоджа
Таиланд
телефонные переговоры
военные конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эффектное падение авиабомб на ВСУ попало на видео
В Петербурге женщина сутками кошмарит соседей тревожными звуками
Мединский разнес Умерова, трагедия с Ан-24, удержание бойца СВО: что дальше
Россияне предпочли айфонам игрушки лабубу
В США забили тревогу из-за «зловещего» сигнала Путина
Стало известно о бегстве ВСУ на одном направлении
В семье Кудрявцевой и Макарова снова скандал. Почему они не разводятся?
Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом
Пугачева не смогла пройти мимо кадров с отдыха Меньшикова в Италии
Экономист спрогнозировал скорый крах доллара
Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день
В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США
Названы главные виновники потемнения зубов
Составлен список новейших российских БЭК: что известно о морских дронах РФ
«Весь мир ощущает ветер войны»: Орбан об угрозе глобальной катастрофы
Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело
Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта
Готовлю заливной пирог из капусты на кефире — семья умоляет повторить
Мертвого мужчину извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Саратове
В Китае казнили молодого актера
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.