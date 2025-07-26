Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта Трамп призвал премьер-министра Камбоджи к урегулированию конфликта с Таиландом

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что созвонился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и призвал его к урегулированию конфликта с Таиландом. Он добавил, что намерен провести переговоры также со второй стороной.

Телефонный разговор с Камбоджей закончился, но я собираюсь перезвонить по поводу прекращения войны и перемирия, исходя из того, что скажет Таиланд, — пояснил американский лидер.

Ранее сообщалось, что камбоджийские военные вторглись на территорию провинции Трат в Таиланде. Однако они были отброшены обратно на свою территорию таиландской морской пехотой.

До этого в России оценили вероятность войны между Камбоджей и Таиландом. По мнению эксперта Александра Королева, противостояние между странами на границе будет продолжаться, но до полномасштабного конфликта дело не дойдет. Он считает, что вооруженные силы обеих сторон не могут вести крупномасштабные военные действия, а их экономики тесно связаны и зависят от иностранных капиталовложений и туристической отрасли.