https://static.news.ru/photo/f7bf3a80-e148-11e9-b907-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, который сообщил в Конгресс подробности его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы с дипломатами в Нью-Йорке глава Белого дома признался, что очень хочет узнать личность этого человека.

Встреча была закрытой для СМИ, однако агентство Bloomberg обнародовало попавшую в её распоряжение видеозапись.

Мы на войне. Эти люди (авторы утечек. — News.ru) больны. Они больны, — оценил произошедшее негодующий Трамп.

Он заявил, что также хочет знать, кто передал информатору данные о его беседе с Зеленским, подчеркнув, что «это похоже на шпионаж».

Президент США выразил сожаление, что сейчас не так жестоко карают за шпионаж и государственную измену, как раньше. Однако не стал уточнять, какое именно наказание считает уместным.

EXCLUSIVE: Watch the video that shows Trump slamming the Ukraine whistle-blower as "close to a spy" https://t.co/L6up65DDRo pic.twitter.com/JDYY5KqBPx — Bloomberg Politics (@bpolitics) 27 septembrie 2019

Помимо этого, Трамп в жёсткой форме раскритиковал представителей СМИ, которые способствовали разрастанию «телефонного скандала». Он назвал журналистов животными, отбросами и худшими людьми из тех, что возможно встретить.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.