Встреча была закрытой для СМИ, однако агентство Bloomberg обнародовало попавшую в её распоряжение видеозапись.

Он заявил, что также хочет знать, кто передал информатору данные о его беседе с Зеленским, подчеркнув, что «это похоже на шпионаж».

Президент США выразил сожаление, что сейчас не так жестоко карают за шпионаж и государственную измену, как раньше. Однако не стал уточнять, какое именно наказание считает уместным.