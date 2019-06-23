https://static.news.ru/photo/bd49dfae-958a-11e9-ab5f-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство советников, которые занимаются вопросами национальной безопасности США, призывали американского лидера Дональда Трампа нанести удар по Ирану за сбитый беспилотник.

По словам главы Соединённых Штатов, его возмущает, что «эти люди» хотят втянуть страну в войну.

Нам больше не нужны никакие войны, — подчеркнул он.

Трамп также отметил, что финансовые потери американской стороны от уничтожения беспилотника составили $130 млн. Однако они меньше отразятся на голосах избирателей, чем цифры возможных жертв атаки.

Один генерал заявил президенту США, что погибнуть из-за этих ударов могут 150 жителей Ирана

Я не хочу убивать 150 иранцев или кого бы то ни было ещё, если в этом нет крайней необходимости, — приводит слова Трампа газета The Wall Street Journal .

Как писал News.ru, ранее президент США заявил, что приостановил действие приказа об авиаударе по Ирану, но не отменил его. Американский лидер написал на своей странице в Twitter, что СМИ неправильно интерпретировали его слова об отмене точечной атаки на объекты Ирана.