https://static.news.ru/photo/d6a4a560-90d0-11e9-89ce-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Газета The New York Times ответила на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене.

Сотрудники издания подчеркнули, что предъявлять такие обвинения прессе опасно, отметив, что представители властей знали о статье до её публикации, пишет argumenti.ru .

Помимо этого, журналисты обратили внимание на то, что занимающиеся национальной безопасностью подчинённые американского лидера «не испытывают какой-либо обеспокоенности».

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Трамп опроверг утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить в энергетическую систему России вредоносное программное обеспечение. Он призвал не доверять публикациям «находящейся в упадке» газеты. По его мнению, подобные статьи являются «фактически изменой» со стороны издания, которое столь отчаянно нуждается в «любой сенсации, даже если это наносит вред стране».