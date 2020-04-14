The New York Times обвинила Путина в эпидемиях смертельных болезней

https://static.news.ru/photo/003d2960-7e47-11ea-a9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин десять лет занимался дезинформацией. Он это делал, чтобы «посеять панику в США и способствовать распространению смертельных болезней». Об этом говориться в статье The New York Times.

В материале американского издания говорится, что российский лидер якобы «сыграл принципиальную роль в распространении ложной информации о коронавирусе. Таким способом он хочет дискредитировать Запад и уничтожить врагов изнутри.

Его агенты неоднократно насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии, включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса, были посеяны американскими учеными. Дезинформаторы также стремились подорвать веру в безопасность вакцин, — утверждают авторы статьи.

Газета проанализировала множества интервью, статей, репортажей, «российских документов», твитов и телешоу, после чего пришли к этому выводу. Кроме того, «российская дезинформация» подрывает влияние США.

Как писал NEWS.ru, редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным в регионе иностранным лидером. По его словам, РФ стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, воспользовавшись бездействием стран Запада. Президент России близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. При этом он, оставаясь в приятельских отношениях с Ираном, посетил их противников — ОАЭ и Саудовскую Аравию.