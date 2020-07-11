Суточный прирост заболевших коронавирусом в США обновил рекорд

https://static.news.ru/photo/a48e42d4-c315-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Число выявленных в США случаев заражения новым коронавирусом за сутки превысило 63 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Так, 9 июля было лабораторно подтверждено 63,2 тыс. заражений. На этой неделе по данному показателю США обновляли антирекорд дважды, с 58 тыс. и 60 тыс. новых случаев заражения.

10 июля ВОЗ зафиксировала рекордное количество заразившихся COVID-19 за сутки, более 228 тыс. человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По состоянию на 10 июля COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тыс. умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тыс.

Как писал NEWS.ru ранее, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выступил с заявлением. По его словам, организация против повторного введения жёсткого карантина из-за пандемии коронавируса.